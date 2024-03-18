Попри зменшення платників податків в IT, сума надходжень з індустрії збільшилася

Хоча торік кількість платників податків в ІТ-сфері зменшилась на 3,1%, кількість податків, які сплатила ІТ-індустрія, зросла на 11,5%.

Про це йдеться у дослідженні Digital Tiger.

Так, кількість сплачених податків за підсумками 2023 року становила 35,9 мільярда гривень, коли за 2022 рік IT-індустрія сплатила податків на 32,2 мільярда гривень.

Загалом, в Україні налічується 2150 діючих ІТ-компаній та 2600 стартапів.

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Нагадаємо:

В Україні станом на 15 березня через Мінцифри заброньовано понад 2600 ІТ-спеціалістів з близько 200 компаній.

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Загальна кількість працівників 50 найбільших ІТ-компаній України протягом минулого року скоротилась на 10,7 тисячі осіб.