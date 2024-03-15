Міненерго просить ЄС збільшити верхню межу на експорт через профіцит електроенергії в Україні

Міністерство енергетики з огляду на профіцит електроенергії в українській енергосистемі закликає ЄС збільшити верхню межу на її експорт.

Про це заявив міністр енергетики Герман Галущенко в інтерв’ю Укрінформу.

"У нас профіцит. І в принципі я поки не бачу якихось передумов для дефіциту", - сказав міністр про ситуацію з генерацією електроенергії в Україні.

Він зауважив, що енергетики торік провели величезну роботу у плані ремонтної кампанії, оскільки енергосистема "все ж до 50 % зазнала впливу внаслідок російських ударів у 2022-2023 роках".

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Крім цього, планові ремонти та відновлення сильно пошкодженого обладнання тривають досі.

"Раніше ми просили європейців підняти нам верхню межу на імпорт електроенергії, щоб у нас був резерв на випадок дійсно критичної ситуації в системі. Наприклад, 2022-2023 роки ми проходили з обмеженням у 600 МВт, потім у 800 МВт на імпорт. Хоча технічно ми можемо імпортувати більше 2 ГВт і, відповідно, експортувати.

Перед цією зимою нам підняли імпортний ліміт до 1,7 ГВт. А це – майже 2 атомні блоки. І це було нашим резервом на додачу до всього, що ми робили в країні для нарощування потужностей генерації", - сказав очільник Міненерго.

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Галущенко додав, що зараз міністерство пропонує європейській стороні підняти верхню межу на експорт електроенергії.

"Вона у нас була на рівні 400 МВт, а нещодавно, з 1 березня, її було піднято до 550 МВт. Але нам цього мало. Я постійно про це говорю, і на Раді міністрів енергетики ЄС теж просував цей меседж – дайте нам можливість заробити гроші для ремонту і відновлення", - сказав міністр.

Він переконаний, що межа на експорт для України буде збільшуватись.

"Так, там є технічні питання та бажання поступового підходу. Але важливо, що це – взаємовиграшна ситуація: ми продаємо електроенергію, отримуємо гроші та відновлюємося, а європейці – отримують українську електроенергію та заощаджують на російському газі", - додав урядовець.

Нагадуємо:

В українській енергосистемі 11 березня знову виник профіцит електроенергії, надлишки передавали до Польщі.

Через профіцит електроенергії НЕК "Укренерго" 10 березня знову застосував обмеження генерації з відновлювальної енергетики (ВДЕ) потужністю 2226 МВт.