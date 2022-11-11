Інвестгігант BlackRock допоможе Україні залучити гроші на відновлення: підписали меморандум

Міністерство економіки та найбільша у світі інвестиційна компанія BlackRock підписали меморандум про взаєморозуміння, яким погодили розробку спеціальної платформи для залучення приватного капіталу на відновлення України.

Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.

"Платформа зосередиться на мобілізації інвестицій у ключові сектори української економіки, враховуючи потреби у відбудові внаслідок повномасштабного вторгнення Росії", - йдеться у повідомленні.

"Підписана 10 листопада 2022 року у Вашингтоні угода передбачає, що департамент BlackRock із консультацій щодо фінансових ринків (BlackRock Financial Markets Advisory) консультуватиме Мінекономіки стосовно створення дорожньої карти впровадження інвестиційної платформи, до якої будуть залучати перш за все приватний капітал. У тому числі стосовно структури цієї платформи, повноважень та управління.

Таким чином, Меморандум офіційно закріплює попереднє обговорення можливостей залучення державних і приватних інвестицій в Україну, яке відбулося у вересні між президентом України Володимиром Зеленським і головою та генеральним директором BlackRock Ларрі Фінком", - пояснили в Мінекономіки.

"Для нас дуже важливо продемонструвати всьому світові, що війна не забороняє інвестиції в Україну. Адже саме інвестиції є запорукою майбутньої швидкої та ефективної відбудови економіки.

Тож ми покладаємо великі сподівання на співпрацю із BlackRock FMA. Сподіваємося, що ця "платформа відновлення" стане ефективним механізмом мобілізації вкладень у ключові сектори нашої економіки", - зазначила перший віце-прем’єр-міністр - міністр економіки Юлія Свириденко після підписання меморандуму.

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BlackRock FMA надає провідну експертизу в сфері інвестицій та активів, управління ризиками та технологіями, а також має великий досвід консультування клієнтів офіційного сектора з питань ринків капіталу.

Нагадаємо:

Президент України Володимир Зеленський обговорив із головою найбільшої у світі інвестиційної компанії BlackRock Ларрі Фінком можливості залучення державних і приватних інвестицій в Україну.

Економічна правда