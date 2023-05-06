Світовий інвестгігант BlackRock допомагатиме Фонду розвитку України

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Президент Володимир Зеленський провів зустріч із керівництвом найбільшої у світі компанії з управління активами BlackRock, де обговорили деталі створення інвестиційного фонду для відновлення економіки України із залученням публічного та приватного капіталу.

Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

"За підсумками зустрічі Міністерство економіки України підписало договір із BlackRock Financial Market Advisory про надання послуг із супроводу Фонду розвитку України", – йдеться в повідомленні.

За словами президента, зараз настав історичний момент, адже з перших днів незалежності ще не було таких величезних кейсів інвестиційного характеру в Україні, які відповідали б масштабам і можливостям країни.

Зеленський додав, що для прозорості й успішності реалізації проєкту Україна залучає найкращі фінансові та консалтингові організації у світі: BlackRock, JP Morgan, McKinsey тощо.

"Ми пишаємося тим, що допомагаємо уряду України у створенні Фонду розвитку України. Для BlackRock велика честь допомагати українському народу, консультуючи уряд щодо запуску Фонду розвитку України. Відновлення країни створить значні можливості для інвесторів взяти участь у відновленні економіки. Інвестиційний виклик, що стоїть перед Україною в найближчі роки, буде величезним", – сказав Чарльз Хатамі, який курує роботу BlackRock FMA як глобальний керівник групи фінансових та стратегічних інвесторів (FSIG).

Нагадаємо:

Міністерство економіки та найбільша у світі інвестиційна компанія BlackRock підписали меморандум про взаєморозуміння, яким погодили розробку спеціальної платформи для залучення приватного капіталу на відновлення України.