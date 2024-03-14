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єВідновлення: обсяг виплат компенсацій на ремонти житла сягнув 4 мільярдів

Четвер, 14 березня 2024, 14:39 - Анастасія Жарикова

За програмою компенсації коштів на ремонт пошкодженого війною житла "єВідновлення" держава виплатила 4 мільярди гривень.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури.

Ці кошти в рамках державної допомоги одержали понад 43 тисячі українців.

Усього в рамках програми за допомогою звернулись трохи більше 78,5 тисяч осіб. Найбільше заяв надійшло з Харківської, Київської, Донецької, Миколаївської та Херсонської областей. 

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Крім цього, державну компенсацію за повністю знищене житло — житлові сертифікати — отримали вже 4250 українців,  а 1260 з них — вже придбали нове житло. 

Середня сума одного житлового сертифікату становить 1,8 млн грн. 

За житловими сертифікатами найбільше людей звернулись з Харківської, Київської, Миколаївською, Чернігівської та Донецької областей.  

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Нагадуємо:

У "Дії" оголосили про запуск нового етапу програми "єВідновлення" – тепер власники земельних ділянок можуть звести новий будинок на своїй ділянці.

Мінвідновлення виплати нерухомість війна
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