Програму "єВідновлення" розширили: тепер можна відбудуватися на власній ділянці

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У "Дії" оголосили про запуск нового етапу програми "єВідновлення" - тепер власники земельних ділянок можуть звести новий будинок на своїй ділянці.

Пор це повідомляє пресслужба "Дії".

Зазначається, що алгоритм подання заяви незмінний. Для цього необхідно оновити "Дію", потім відкрити застосунок - обрати розділ "єВідновлення" - заяви про виплату - обрати тип компенсації - грошова виплата.

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Далі треба очікувати 30 днів, поки комісія органу місцевого самоврядування врахує характеристики зруйнованого будинку та визначить суму компенсації.

"Припиніть право власності на знищений об’єкт та подайте повідомлення про початок будівельних робіт. Тільки після цього можна буде подати заяву про безпосереднє зарахування грошей на картку", - йдеться у повідомленні.

Отримані кошти можна витратити лише на будівельні матеріали чи послуги в компаніях-учасниках програми. Деталі - за посиланням.



Компенсація надійде двома траншами по 50%, між ними потрібно подати проміжний звіт.



"Якщо ви не єдиний власник знищеного будинку, подавайте одну спільну заяву або декілька окремих. Кожен співвласник отримає індивідуальну компенсацію відповідно до своєї частки", - пояснлии також в "Дії".



Нагадаємо:

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За програмою "єВідновлення" власники пошкодженого російськими обстрілами житла витратили на ремонти вже понад 1 млрд грн.

Економічна правда