Путін скасував "націоналізацію" російських активів Danone

Президент РФ Владімір Путін скасував передачу російських активів Danone у тимчасове управління Росмайна. З чим це пов'язано - в указі не повідомляється.

Про це пише Forbes Russia.

У липні 2023 року Путін передав частки іноземців у "Балтиці" і "дочці" Danone у управління Росмайна - раніше компанії анонсували продаж своїх активів в РФ.

Після цього новим гендиректором АТ "Данон Росія" став заступник голови уряду Чечні - міністр сільського господарства республіки Ібрагім (Якуб) Закрієв, який є племінником Рамзана Кадирова.

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У листопаді 2023 року голова Мінфіну РФ Антон Силуанов пояснив введення тимчасового управління в компаніях із "недружніх" країн винятковими обставинами.

За його словами, йшлося про недотримання зобов'язань, зокрема соціальних, і порушення російського законодавства.

Наприкінці липня 2023 року Danone повідомила, що списала російський бізнес зі свого балансу. Сума знецінених коштів становила приблизно 200 млн євро, ще приблизно 500 млн євро становитиме негрошова різниця через перерахунок курсу рубля до євро, заявили в компанії.

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Нагадаємо:

У лютому Financial Times повідомила, що російську частину бізнесу Danone, яка була захоплена у 2023 році за наказом Путіна, планують продати бізнесмену, повʼязаний з владою у Чечні, який наближений до Кремля.

Повідомлялось, що французька компанія Danone збирається продати Life & Nutrition російській молочній компанії "Вамін Татарстан", що належить 29-річному Мінтімеру Мінгазову.

Мінгазов був призначений до ради директорів Life & Nutrition цього літа невдовзі після того, як Кремль передав контроль над бізнесом Якубу Закрієву, 33-річному племіннику Кадирова, у відповідь на західні санкції.

Економічна правда