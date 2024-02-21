Danone планує продати російські підприємства бізнесмену пов'язаному з Кадировим - FT

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Російську частину бізнесу Danone, яка була захоплена у 2023 році за наказом Путіна, планують продати бізнесмену, повʼязаний з владою у Чечні, який наближений до Кремля.

Про це повідомляє Financial Times, з посиланням на документацію та власні джерела.

Французька компанія Danone збирається продати Life & Nutrition російській молочній компанії "Вамін Татарстан", що належить 29-річному Мінтімеру Мінгазову.

Мінгазов був призначений до ради директорів Life & Nutrition цього літа невдовзі після того, як Кремль передав контроль над бізнесом Якубу Закрієву, 33-річному племіннику Кадирова, у відповідь на західні санкції.

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Айрат Мухамадеєв, директор новоствореної компанії "Вамін Татарстан", повідомив, що вона погодилася заплатити 17,7 млрд рублів (191,5 млн дол) за контроль над російським бізнесом Danone, з яких 7,7 млрд рублів(83,2 млн дол) підуть на обслуговування боргу за операціями в Росії, а решта піде на оплату частки Danone в компанії.

Ціна угоди враховує 56% знижки від ринкової вартості активів, згідно з політикою Кремля щодо виходу західних компаній з ринку РФ.

Також зазначається, що для забезпечення "безперервності" свого колишнього російського бізнесу, Danone погодилася надати підтримку до кінця липня 2025 року, оскільки Life & Nutrition продовжує локалізувати виробництво певних інгредієнтів, щоб зберегти "високу якість продукції, до якої звикли російські споживачі".

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Угода має бути схвалена Міністерством сільського господарства Росії перед тим, як за неї проголосує спеціальний урядовий підкомітет, відповідальний за схвалення виходу західних компаній з ринку.

Люди ознайомлені з цим процесом повідомляють, що продаж активів Danone "Вамін Татарстан" може й не відбутись, пише FT.

Нагадаємо:

У липні 2023 року російський диктатор Володимир Путін передав частки іноземців у "Балтиці" і "дочці" Danone у управління Росмайна, раніше компанії анонсували продав своїх активів в РФ.

Економічна правда





