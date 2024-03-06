Двопартійна група законодавців США представила закон, що дасть китайській ByteDance приблизно шість місяців на відмову від додатка для коротких відео TikTok, або ж його заборонять у США, намагаючись вирішити проблеми національної безпеки щодо його власності в Китаї.

Про це повідомляє Reuters.

Законопроект є першим значним законодавчим кроком майже за рік, спрямованим на заборону або примушення ByteDance відмовитися від популярного додатка, після того, як сенатський закон про його заборону застопорився в Конгресі njhsr через сильне лобіювання з боку TikTok.

"Це моє послання TikTok: порвіть з Комуністичною партією Китаю або втратьте доступ до своїх американських користувачів. Найголовніший супротивник Америки не має права контролювати домінуючу медіа-платформу в Сполучених Штатах", — сказав голова республіканського комітету Палати представників Майк Галлахер.

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Законопроєкт дає ByteDance 165 днів, щоб відмовитися від TikTok, яким користуються понад 170 мільйонів американців, або він стане незаконним для магазинів програм, якими керує Apple, Google, щоб пропонувати TikTok або надавати послуги веб-хостингу для додатків, контрольованих ByteDance.

Натомість законопроєкт не передбачає жодних примусових заходів щодо окремих користувачів додатка.

"Цей законопроект є прямою забороною TikTok, як би автори не намагалися це замаскувати", — заявив представник компанії.

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