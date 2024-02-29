Не вистачає на війну: Путін анонсував збільшення податків для росіян

Російська влада збирається змінити систему оподаткування для фізосіб та компаній, які отримують високі доходи, щоб ті платили більше до бюджету.

Про це заявив президент РФ Владімір Путін під час послання Федеральним зборам, передає Moscow Times.

"Пропоную продумати підходи модернізації нашої фіскальної системи до більш справедливого розподілу податкового навантаження у бік тих, хто має вищі особисті та корпоративні доходи", — сказав Путін.

Кремль доручив уряду та Держдумі найближчим часом подати "конкретний комплекс пропозицій та зафіксувати їх законодавчо до 2030 року".

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Джерело видання пояснило, що йдеться про введення в Росії прогресивної шкали податку на доходи фізичних осіб (ПДФО).

Вже зараз громадяни, які заробляють понад 5 млн рублів на рік, платять 15% свого доходу замість стандартних 13%. Нові параметри ПДФО Путін не уточнив.

Крім ПДФО, йдеться також про податок на надприбутки корпорацій - введений торік як разова акція так званий windfall tax може стати постійним.

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За даними Мінфіну РФ, бюджет Росії отримав від податку цього понад 300 млрд рублів. Його платили компанії, середній доподатковий прибуток за 2021-2022 роки перевищував 1 млрд рублів.

Водночас резерви уряду стрімко тануть. Фонд національного добробуту за два роки війни зменшився удвічі: зі 113,5 млрд дол ліквідних активів на початок 2022 року залишилося 55,9 млрд дол станом на 1 січня 2024-го.

У 2024 році Мінфін запланував витратити з ФНБ ще 1,3 трлн. рублів на фінансування дефіциту бюджету, а Мінекономрозвитку збирається забрати ще майже 900 млрд.

Нагадуємо:

У січні повідомлялось, що Міністерство фінансів РФ у 2023 році витратило майже половину ліквідної частини Фонду національного добробуту, який є головним джерелом ресурсів "на чорний день" - 4 з 9 трильйонів рублів.