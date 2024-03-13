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У лютому ДТЕК запустила 4 нові вугільні лави

Середа, 13 березня 2024, 12:00 - Артур Крижний

Компанія ДТЕК впродовж лютого запустила чотири вугільні лави - виробничі майданчики, на яких видобувається вугілля.

Про це повідомляє пресслужба ДТЕК.

"Впродовж минулого місяця шахтарі запустили чотири нові лави. Лава — це виробничий майданчик, на якому видобувається вугілля.Завдяки посиленій праці шахтарів одну з лав вдалося запустити достроково", - йдеться у повідомленні.

Загалом за два місяці 2024 року шахтарі компанії ввели в роботу 6 нових лав. А за увесь 2023 рік - 26 вугільних лав. Інвестиції ДТЕК в український вуглевидобуток склали близько 7 млрд грн, що майже вдвічі більше, ніж у 2022.

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Нагадаємо:

Попри війну, обсяги видобутку вугілля державними шахтами продовжує зростати. У січні обсяги видобутку склали понад 178 тисяч тонн, а вже у лютому - 194 тисячі тонн, що на 8,2% більше.

Група "Метінвест" ввела в експлуатацію лаву з видобутку коксівного вугілля, яка дасть можливість видобути майже 1 мільйон тонн вугілля.

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ДТЕК вугілля
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