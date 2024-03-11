Попри війну, обсяг видобутку вугілля держшахтами збільшився

Попри війну, обсяги видобутку вугілля державними шахтами продовжує зростати. У січні обсяги видобутку склали понад 178 тисяч тонн, а вже у лютому - 194 тисячі тонн, що на 8,2% більше.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики України.

"На початку повномасштабного вторгнення у березні 2022 року обсяг видобутку вугілля становив 173 тисячі тонн на місяць та тривалий час стабільно зменшувався. Вже наприкінці 2023 року вугільники змогли відновити та перевищити довоєнні показники. У січні 2024 року обсяги видобутку склали понад 178 тисяч тонн на місяць, а у лютому цей показник перевищив 194 тисячі тонн", - йдеться у повідомленні.

Зростання видобутку вугілля на державних підприємствах дало змогу збільшити й обсяги твердого палива на складах енергетичних підприємств. Зокрема, на кінець лютого на складах ТЕС та ТЕЦ було накопичено понад 1 мільйон тонн вугілля, що на 236 тисяч тонн більше, ніж передбачалося планом.

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