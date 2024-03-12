Новини 12 березня: пакет допомоги від США на $300 мільйонів, компанії оцінили збитки від блокування кордону

Про пакет допомоги від США. Білий дім оголосив про виділення пакету військової допомоги для України на 300 мільйонів доларів.

Про збитки від блокуваня кордону. Через блокування пунктів пропуску на польсько-українському кордоні 67% топменеджерів членських компаній Європейської Бізнес Асоціації (ЄБА) заявили про відчутні наслідки для бізнесу.

Про облігації "Укренерго". Група власників облігацій "Укренерго" (з погашенням у 2028 році) зростає і наближається до половини непогашеної основної суми боргу. Досягнення простої більшості дозволить інвесторам заблокувати будь-який план реструктуризації.

Про заморожені активи РФ. Європейський Союз планує виділити Україні 2-3 млрд євро з прибутків, отриманих депозитарієм Euroclear від заморожених російських активів, вже влітку цього року.

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Про "Північні потоки". Компанія Nord Stream подала до суду на страховиків, вимагаючи суму близько 400 млн євро через відмову покривати збитки від вибухів, що зруйнували газову інфраструктуру двох газопроводів на дні Балтійського моря.

Ексклюзиви ЕП

Рік тому Буданов попросив забрати у Фукса землю біля ГУР. Чому Кличко цього не зробив?

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Як підсанкційному бізнесмену Павлу Фуксу вдається зберігати право користування столичною землею та що буде із зведеною на ній нерухомістю?

Знай свої права. Як розрахувати лікарняний, відпускні та компенсацію за відпустку

Як точно розрахувати суму відпускних, лікарняних та декретних і за яких умов можлива грошова компенсація за невикористаний відпочинок?