Власники облігацій "Укренерго" можуть заблокувати план реструктуризації – ЗМІ

Група власників облігацій "Укренерго" (з погашенням у 2028 році) зростає і наближається до половини непогашеної основної суми боргу. Досягнення простої більшості дозволить інвесторам заблокувати будь-який план реструктуризації.

Про це пише профільне видання Reorg із посиланням на ознайомлені джерела.

Досягнення простої більшості має вирішальне значення для інвесторів "Укренерго", оскільки це дозволить їм заблокувати будь-який план реструктуризації, навіть якщо компанія об'єднає свої облігації з суверенними єврооблігаціями України, як це сталося у 2022 році, пише видання.

Облігації на суму 825 млн дол під 6,875% наразі торгуються на рівні 36 центів після зростання на 8 пунктів у лютому, коли організувалася група власників облігацій, згідно з даними Solve Advisors.

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Власники облігацій, які працюють з Cleary Gottlieb, опублікували 5 лютого заяву, в якій закликали "Укренерго" до якнайшвидшої "змістовної взаємодії" з власниками облігацій, якщо компанія розглядає можливість нової реструктуризації. Компанія ще не взаємодіяла з групою, зазначили джерела.

Облігації були випущені в листопаді 2021 року для погашення простроченої заборгованості держави перед виробниками електроенергії."Зелені" облігації на суму 825 млн дол під 6,875% "Укренерго" випустило з прив'язкою до сталого розвитку під гарантію Міністерства фінансів України.

Облігації "Укренерго" вперше були реструктуризовані через пів року після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році, коли власники облігацій погодилися продовжити початкову дату погашення у 2026 році до 2028 року і надали компанії дворічну відстрочку виплати відсотків - вона закінчується цьогоріч у листопаді, пише Reorg.

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"9 листопада компанія повинна або виплатити відстрочені чотири купони на загальну суму 113 млн дол плюс ще 10 млн дол відсотків на відстрочені суми, видати таку ж суму у натуральній формі або знову звернутися за реструктуризацією", - пише видання.

"Угода про реструктуризацію у 2022 році дала "Укренерго" простір для відновлення зруйнованої інфраструктури, підтримання надійного постачання електроенергії та можливість зберегти валютні надходження в компанію та на ринок електроенергії загалом", - йдеться у матеріалі.

У 2022 році "Укренерго" за підтримки Rothschild та Finpoint уклало угоду про реструктуризацію облігацій. Уряду вдалось об’єднати суверенні облігації та облігації Укренерго, що допомогло компанії подолати бар'єр для голосування.

Проте, за даними видання, цього разу власники облігацій прагнуть відокремити облігації компанії від переговорів про суверенний борг.

У своїй заяві від 5 лютого група власників облігацій "Укренерго" заявила, що кредитори підтримають лише реструктуризацію або управління зобов'язаннями за облігаціями "Укренерго" з погашенням у 2028 році, якщо транзакція стосуватиметься боргу компанії "на окремій основі, а не в рамках будь-якої запланованої реструктуризації державного боргу України".

Україна все ще має можливість об'єднати облігації "Укренерго" та суверенні єврооблігації і поріг для такого голосування з двома лімітами становить 66,6% за всіма облігаціями, і мінімум 50% по кожній окремій облігації, зазначає Reorg.

Нагадаємо:

У серпні 2022 року Україна отримала необхідні згоди від власників євробондів щодо реструктуризації боргу – відтермінування виплат і термінів погашення за ними на два роки.

Також згоду кредиторів отримали "Укравтодор" та "Укренерго".

Економічна правда