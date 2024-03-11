"Укрексімбанк" шукає нового голову правління

Державний "Укрексімбанк" оголосив конкурс на посаду голови правління банку - нинішній голова Сергій Єрмаков продовжує працювати до вступу на посаду нового СЕО.

Про це йдеться на сайті держбанку.

Подача документів претендентами триватиме з 11 березня до 1 квітня 2024 року.

Далі - з 2 по 22 22 квітня - компанія з добору персоналу проаналізує документи та проведе інтерв'ю з учасниками конкурсу, які найбільше відповідають вимогам. А потім - визначить перелік кандидатів, які допускаються до наступного етапу відбору.

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Після цього протягом тижня Комітетом з питань призначень та винагород наглядової ради банку спільно з компанією з підбору персоналу проводитимуть співбесіди з кандидатами, допущеними до другого етапу конкурсу (особисто або онлайн-співбесіда).

За підсумками співбесід визначать 3-5 кандидатів, які будуть рекомендовані до фінальної співбесіди з наглядовою радою банку.

Фінальні співбесіди пройдуть з 30 квітня по 6 травня 2024 року.

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Зараз головою правління банку є Сергій Єрмаков - він очолює банк з березня 2022 року. До цього, з жовтня 2021 року, після скандалу з нападом на журналістів "Схем" під час запису інтерв’ю із тодішнім головою правління банку Євгеном Мецгером прямо у його кабінеті, Єрмаков виконував обов'язки голови правління.

Членкиня наглядової ради "Укресімбанку" Вікторія Страхова додала, що Єрмаков продовжує працювати до вступу на посаду нового СЕО.

"Наглядова рада повністю задоволена співпрацею із Сергієм, але є життєві обставини, які не залежать від волі людей", - написала вона.

Нагадаємо:

4 жовтня 2021 року "Схеми" повідомили про напад у державному "Укрексімбанку" під час запису інтерв’ю із головою правління цієї фінустанови Євгеном Мецгером прямо у його кабінеті. Мецгеру не сподобалось одне із запитань журналіста-розслідувача Кирила Овсяного, після чого він наказав охороні "забрати камери" та "дістати із них касети". Журналіст зміг записати те, що відбувалось, на аудіо.

Представники редакції, які прибули на місце події, викликали поліцію та написали заяву про перешкоджання журналістській діяльності. Державний "Укрексімбанк" звинуватив журналістів "Схем" у спробі протиправно заволодіти інформацією з обмеженим доступом і додав, що планує звернутися до правоохоронців.

Двох співробітників "Укрексімбанку", які 4 жовтня напали на журналістів програми "Схеми", поновили на посадах, але потім звільнили. Мецгер звільнився за власним бажанням.

Економічна правда