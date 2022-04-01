НБУ погодив призначення нового голови правління Укрексімбанку

Нацбанк 31 березня погодив призначення Сергія Єрмакова на посаду голови правління АТ "Укрексімбанк".

Про це повідомляє прес-служба Укрексімбанку.

"Раніше, 14 березня 2022 року, Наглядова Рада ухвалила рішення затвердити Сергія Єрмакова на посаду Голови Правління Банку до закінчення дії режиму воєнного стану в Україні. Після завершення режиму воєнного стану Наглядова рада зобов’язується почати новий конкурс на посаду Голови Правління АТ "Укрексімбанк", - пояснили в банку.

Єрмакова призначили виконуючим обов’язки голови правління банку 12 жовтня 2021 року.

17 грудня 2021 року розпочався відкритий конкурс на посаду голови правління, який мав бути завершений в березні 2022 року.

"24 лютого 2022 року, в день, коли мав початися другий етап конкурсного відбору на посаду голови правління АТ "Укрексімбанк", Російська Федерація розпочала повномасштабну військову агресію проти України. На всій території України був введений режим воєнного стану згідно з Указом Президента України №64/2022 від 24 лютого 2022", - заявили в банку.

"Усвідомлюючи виключну важливість безперервного та ефективного управління державним Укрексімбанком для стабільності фінансової системи України під час війни та керуючись вимогами чинного законодавства, а саме підпункту 2 пункту 330 Постанови Правління НБУи № 149 від 22.12.2018, що забороняє виконання особою обов’язків керівника банку більше шести місяців поспіль, 14 березня 2022 року Наглядова рада АТ "Укрексімбанк" ухвалила рішення затвердити Сергія Єрмакова, одного з трьох кандидатів, які ввійшли до короткого списку фіналістів конкурсу, головою правління на строк до завершення нового конкурсного відбору", - йдеться у заяві.

Нагадаємо:

4 жовтня "Схеми" повідомили про напад у державному "Укрексімбанку" під час запису інтерв’ю із головою правління цієї фінустанови Євгеном Мецгером прямо у його кабінеті. Мецгеру не сподобалось одне із запитань журналіста-розслідувача Кирила Овсяного, після чого він наказав охороні "забрати камери" та "дістати із них касети". Журналіст зміг записати те, що відбувалось, на аудіо.

Представники редакції, які прибули на місце події, викликали поліцію та написали заяву про перешкоджання журналістській діяльності. Державний "Укрексімбанк" звинуватив журналістів "Схем" у спробі протиправно заволодіти інформацією з обмеженим доступом і додав, що планує звернутися до правоохоронців.

Двох співробітників "Укрексімбанку", які 4 жовтня напали на журналістів програми "Схеми", поновили на посадах, але потім звільнили. Мецгер звільнився за власним бажанням.

Економічна правда