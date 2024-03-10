Китайські місцеві чиновники в кулуарах звертаються до кредиторів з проханням про допомогу - FT
Чиновники з деяких провінцій та міст Китаю, які мають найбільшу заборгованість, зустрілися з провідними державними банкірами в Пекіні аби реструктуризувати борги.
Про це йдеться в матеріалі Financial Time.
Місцеві органи влади Китаю накопичили величезні зобов'язання за десятиліття будівництва, яке фінансувалося боргами.
Хоча розвиток інфраструктури сприяв зростанню, багато місцевих органів влади зараз борються з мільярдами доларів позабалансового боргу, що обмежує їхню здатність здійснювати нові інвестиції та посилює тиск на економіку, яка намагається відновити свої позиції після пандемії.
За словами двох людей, знайомих з переговорами та публічними заявами банків, у кулуарах щорічної політичної зустрічі в Пекіні, відомої як "Дві сесії", чиновники з провінцій Ляонін і Хебей та міста Тяньцзінь провели широкі дискусії на високому рівні щодо боргових зобов'язань з провідними державними банкірами.
За словами співрозмовників, чиновники з Хебея і Тяньцзіня намагалися реструктуризувати непогашений позабалансовий борг, тоді як чиновники з Ляоніна сподівалися рефінансувати частину боргу, використовуючи місцеві державні активи як заставу. За словами людей, перед тим, як зустрітися з банками, місцеві чиновники також лобіювали державні регулятори, щоб отримати їхнє благословення на контакт з банками.
Нагадаємо:
Індекс споживчих цін у Китаї за лютий зріс на 0,7% порівняно з попереднім роком, згідно з даними Національного бюро статистики, що завершило період падіння цін у другій найбільшій економіці світу.
Обсяг зовнішньої торгівлі Китаю в перші два місяці 2024 року зріс швидше, ніж очікувалося, частково завдяки електроніці та збільшенню експорту на ринки, що розвиваються, і до Росії.