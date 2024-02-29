До загального фонду держбюджету у лютому надійшло понад 180 мільярдів

У лютому 2024 року до загального фонду державного бюджету надійшло 184,8 млрд грн податків, зборів та обов’язкових платежів.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів України.

За підсумками лютого надходження платежів від Державної податкової служби становили 107,4 млрд грн, в тому числі:

61 млрд грн – податок на прибуток підприємств та дивіденди;

18,9 млрд грн – податок на додану вартість (зібрано 26,8 млрд, відшкодовано – 7,9 млрд грн);

15,6 млрд грн – податок на доходи фізичних осіб та військовий збір;

8,0 млрд грн – акцизний податок;

3,1 млрд грн – рентна плата.

Платежі від Держмитслужби надійшли в обсязі 39,8 млрд гривень.

Реклама:

При цьому 31,0 млрд грн надійшло у вигляді міжнародної допомоги (грантів) від урядів Японії та Норвегії.

За підсумками лютого 2024 року до загального і спеціального фондів державного бюджету надійшло 229 млрд грн податків, зборів та інших платежів. Крім того, близько 36,1 млрд грн (станом на 28 лютого) у вигляді ЄСВ надійшло до Пенсійного фонду та фондів соціального страхування.

Нагадаємо:

Реклама:

Міністерство фінансів України залучило 1,2 млрд доларів США грантів та пільгового фінансування від міжнародних партнерів у перші два місяці 2024 року.

Цьогоріч Україна потребує близько 3 мільярдів доларів зовнішнього фінансування щомісяця.