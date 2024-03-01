Бізнес активніше шукає нових працівників, ніж рік тому – НБУ

Бізнес активніше шукає нових працівників, ніж рік тому, а деякі компанії, передусім у сфері торгівлі та послуг, навіть планують розширення кадрового штату в найближчому майбутньому.

Про це розповіли у пресслужбі Національного банку України.

"Бізнес активніше шукає нових працівників, ніж рік тому. Кількість вакансій зростає, а деякі компанії, передусім у сфері торгівлі та послуг, навіть очікують розширення штату. Однак підприємствам часто не вдається знайти фахівців з необхідними навичками через структурні перекоси на ринку праці", – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що проблема пошуку кваліфікованих кадрів була актуальною і до повномасштабної війни, а мобілізація та значна міграція ще більше ускладнили цей процес. Тож рівень безробіття скорочується повільно.

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Водночас зростання конкуренції за кваліфікованих працівників підштовхує підприємства до поступового підвищення заробітних плат не тільки в номінальному вимірі, а й в реальному – тобто вище рівня інфляції. За оцінками НБУ, в минулому році реальні зарплати в Україні середньому зросли на 3,5%.

НБУ прогнозує подальше зниження безробіття та зростання зарплат. Попит на кваліфікованих працівників лише збільшуватиметься, особливо в разі поліпшення безпекової ситуації наступного року.

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"Відбудова країни потребуватиме нових робочих рук, тому компанії активно конкуруватимуть за робітників, зокрема як за захисників, які повернуться з фронту, так і за вимушених мігрантів. Ця конкуренція й надалі стимулюватиме зростання реальних зарплат", – наголосили у Нацбанку.

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Нагадаємо:

За даними Work.ua, середня зарплата в Україні з 2022 по 2024 роки зросла на 30% або 4,5 тисячі гривень та становить на початок 2024 19,5 тисяч гривень.