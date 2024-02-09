Новини 9 лютого: США ввели нові санкції проти діамантів з РФ, поляки знову заблокували рух через кордон

Про санкції. Управління з контролю за іноземними активами (OFAC) Міністерства фінансів США 8 лютого оголосило про запровадження санкцій проти додаткових категорій російських діамантів відповідно до рішення країн "Групи семи".

Про блокаду кордону. Через акції протесту польських фермерів ускладнено рух через пункти пропуску "Медика-Шегині", "Гребенне - Рава-Руська" та "Дорогуськ-Ягодин".

Про інфляцію. У січні зростання споживчих цін в Україні сповільнилося до 0,4% з 0,7% у грудні, у річному вимірі інфляція знизилася до 4,7% із 5,1% за підсумками грудня.

Про протести. Угорські фермери 9 лютого влаштували протест біля КПП "Захонь" на кордоні з Україною, виступаючи проти рішення Єврокомісії про продовження безмитного ввезення української продукції ще на рік.

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Про фінанси. Україна розробляє план, який допоможе їй отримати необхідні кошти та покрити бюджетний дефіцит у випадку, якщо фінансова допомога від США буде заблокована.

Ексклюзив ЕП

До ворожки не ходи. Як штучний інтелект визначає ймовірність смерті?

Чи хотіли б ви знати, коли помрете? Вчені з Данії та США заявляють, що з допомогою штучного інтелекту наука наближається до того, щоб дати відповідь на це запитання.

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