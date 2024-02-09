Інфляція в Україні сповільнилась до 4,7% - Держстат

getty images

У січні зростання споживчих цін в Україні сповільнилося до 0,4% з 0,7% у грудні, у річному вимірі інфляція знизилася до 4,7% із 5,1% за підсумками грудня.

Про це повідомляє Державна служба статистики (Держстат).

У січні базова інфляція зросла до 0,4% з нуля в грудні та 0,3% у листопаді.

З урахуванням того, що в січні-2023 базова інфляція становила 0,7%, у річному вимірі базова інфляція знизилася до 4,6%.

Реклама:

На споживчому ринку в січні ціни на продукти харчування та безалкогольні напої зросли на 1,1%. Найбільше (на 16,8%) подорожчали овочі.

На 4,5–0,7% зросли ціни на фрукти, яловичину, молоко та молочні продукти, масло, рибу та продукти з риби, макаронні вироби.

Натомість на 8,4% подешевшали яйця, на 3,6–0,6% знизилися ціни на свинину, цукор, продукти переробки зернових, соняшникову олію, м’ясо птиці, сало, рис.

Реклама:

Ціни на алкоголь та тютюнові вироби підвищилися на 0,7%, що пов’язано з подорожчанням тютюнових виробів на 1,1%.

Одяг і взуття подешевшали на 5,5%, зокрема, одяг – на 5,6%, взуття – на 5,5%.

Зростання цін у сфері охорони здоров’я на 1,3% відбулося в першу чергу за рахунок подорожчання амбулаторних послуг на 1,5% та фармацевтичної продукції – на 1,3%.

Ціни на транспорт знизилися на 1,5% в основному через здешевлення палива та мастил на 4,6%. Водночас на 2,5% подорожчав проїзд у залізничному транспорті.

Економічна правда