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Конкурент X за добу отримав мільйон нових користувачів

Четвер, 8 лютого 2024, 17:10 - Економічна правда
 
getty images

Після того, як соцмережа Bluesky дозволила реєструватись усім користувачам, до неї доєднався ще мільйон людей.

Про це повідомила Bluesky у застосунку X (Twitter).

"Вітаємо понад 1 мільйон нових користувачів, які приєдналися до Bluesky з моменту відкриття доступу вчора", – заявила Bluesky.

Наразі Bluesky налічує понад 4,3 мільйона користувачів.

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Bluesky - це децентралізована платформа мікроблогів, розроблена Джеком Дорсі, співзасновником Twitter. Її мета - створити відкриту та стійку платформу, яка не буде залежати від жодного центрального керівництва.

Нагадаємо: 

Напередодні соціальна мережа Bluesky стала доступною для всіх користувачів. Раніше до неї могли доєднатися лише за кодом-запрошенням або подавши заявку до списку очікування.

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У вересні 2023 року Bluesky побила рекорд щоденної активності після заяви Ілона Маска про намір введення платної підписки в Х (Twitter).

Економічна правда

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