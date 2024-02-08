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За січень в Україну завезли 16,7 тисяч вживаних авто 

Четвер, 8 лютого 2024, 12:31 - Економічна правда
 
Getty Images

Відносно січня 2023 року, в Україну було ввезено на 45% більше автомобілів з за кордону.

Про це повідомляє асоціація УкрАвтопром.

Загальна кількість ввезених авто становить 16,7 тисяч.

За січень 2024 року в Україну було ввезено 16,7 тис легкових автомобілів. Найбільше в Україну завезли бензинових автомобілів (46% від 16,7 тис).

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Серед найпопулярніших моделей:

  • VOLKSWAGEN Golf - 948 од.;
  • RENAULT Megane - 759 од.;
  • SKODA Octavia - 669 од.;
  • VOLKSWAGEN Passat - 599 од.;
  • VOLKSWAGEN Tiguan - 396 од.;
  • NISSAN Leaf - 355 од.;
  • AUDI A4 - 347 од.;
  • AUDI Q5 - 334 од.;
  • NISSAN Rogue - 330 од.;
  • TESLA Model 3 - 309 од.

Середній вік ввезених автомобілів - 9,8 років.

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Нагадаємо:

У листопаді 2023 року українці купили понад 21,7 тис вживаних легковиків.

авторинок авто
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