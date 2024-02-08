За січень в Україну завезли 16,7 тисяч вживаних авто 

Getty Images

Відносно січня 2023 року, в Україну було ввезено на 45% більше автомобілів з за кордону.

Про це повідомляє асоціація УкрАвтопром.

Загальна кількість ввезених авто становить 16,7 тисяч.

За січень 2024 року в Україну було ввезено 16,7 тис легкових автомобілів. Найбільше в Україну завезли бензинових автомобілів (46% від 16,7 тис).

Реклама:

Серед найпопулярніших моделей:

VOLKSWAGEN Golf - 948 од.;

RENAULT Megane - 759 од.;

SKODA Octavia - 669 од.;

VOLKSWAGEN Passat - 599 од.;

VOLKSWAGEN Tiguan - 396 од.;

NISSAN Leaf - 355 од.;

AUDI A4 - 347 од.;

AUDI Q5 - 334 од.;

NISSAN Rogue - 330 од.;

TESLA Model 3 - 309 од.

Середній вік ввезених автомобілів - 9,8 років.

Читайте також: Биті Tesla із США та нові "китайці". Чому в Україні вдвічі зросла кількість електрокарів

Реклама:

Нагадаємо:

У листопаді 2023 року українці купили понад 21,7 тис вживаних легковиків.