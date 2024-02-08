За січень в Україну завезли 16,7 тисяч вживаних авто
Четвер, 8 лютого 2024, 12:31 -
Відносно січня 2023 року, в Україну було ввезено на 45% більше автомобілів з за кордону.
Про це повідомляє асоціація УкрАвтопром.
Загальна кількість ввезених авто становить 16,7 тисяч.
За січень 2024 року в Україну було ввезено 16,7 тис легкових автомобілів. Найбільше в Україну завезли бензинових автомобілів (46% від 16,7 тис).
Реклама:
Серед найпопулярніших моделей:
- VOLKSWAGEN Golf - 948 од.;
- RENAULT Megane - 759 од.;
- SKODA Octavia - 669 од.;
- VOLKSWAGEN Passat - 599 од.;
- VOLKSWAGEN Tiguan - 396 од.;
- NISSAN Leaf - 355 од.;
- AUDI A4 - 347 од.;
- AUDI Q5 - 334 од.;
- NISSAN Rogue - 330 од.;
- TESLA Model 3 - 309 од.
Середній вік ввезених автомобілів - 9,8 років.
Читайте також: Биті Tesla із США та нові "китайці". Чому в Україні вдвічі зросла кількість електрокарів
Реклама:
Нагадаємо:
У листопаді 2023 року українці купили понад 21,7 тис вживаних легковиків.
Реклама: