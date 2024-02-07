Попит на автобуси в Україні у січні знизився вполовину – асоціація
Середа, 7 лютого 2024, 12:10 -
У січні 2024 року український автопарк поповнили 119 нових автобусів (вкл. мікроавтобуси) - це на 50% менше, ніж у січні 2023-го.
Про це повідомляє профільна асоціація "Укравтопром".
Найчастіше у січні вперше реєстрували: Ataman - 35 штук, Citroen - 33, Etalon - 15, Temsa - 13, ZAZ - 11.
Нагадаємо:
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У 2023 році український автопарк поповнили 2770 автобусів (включно з мікроавтобусами) - це на 32% більше, ніж у 2022 році.
Кількість нової техніки в цьому обсязі становила 1701 одиницю (+86%), а вживаної, що була імпортованою з-за кордону, - 1069 (-10%).
У 2023 році автопарк України поповнили понад 214 тис вживаних легковиків, що на 45% менше, ніж роком раніше.
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Економічна правда
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