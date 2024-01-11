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Попит на автобуси в Україні за рік зріс на третину – асоціація

Четвер, 11 січня 2024, 20:20 - Олексій Павлиш
 
фото: укравтопром

У 2023 році український автопарк поповнили 2770 автобусів (включно з мікроавтобусами) - це на 32% більше, ніж у 2022 році.

Про це повідомляє профілльна асоціація "Укравтопром".

За даними асоціації, кількість нової техніки в цьому обсязі становила 1701 одиницю (+86%), а вживаної, що була імпортованою з-за кордону, - 1069 (-10%).

Заначається, що торік найчастіше реєстрували (серед нових): 

  • Ataman – 520 штук;
  • Citroen – 412;
  • Etalon – 337;
  • Ford – 132;
  • ZAZ – 131.

А серед вживаних українці віддали перевагу: Mercedes-Benz - 296 одиниць, Van Hool - 195, MAN - 64, Volkswagen - 63 та Volvo - 51.

Нагадаємо:

У 2023 році автопарк України поповнили понад 214 тис вживаних легковиків, що на 45% менше, ніж роком раніше. 

Економічна правда

авто транспорт
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