Попит на автобуси в Україні за рік зріс на третину – асоціація

фото: укравтопром

У 2023 році український автопарк поповнили 2770 автобусів (включно з мікроавтобусами) - це на 32% більше, ніж у 2022 році.

Про це повідомляє профілльна асоціація "Укравтопром".

За даними асоціації, кількість нової техніки в цьому обсязі становила 1701 одиницю (+86%), а вживаної, що була імпортованою з-за кордону, - 1069 (-10%).

Заначається, що торік найчастіше реєстрували (серед нових):

Ataman – 520 штук;

Citroen – 412;

Etalon – 337;

Ford – 132;

ZAZ – 131.

А серед вживаних українці віддали перевагу: Mercedes-Benz - 296 одиниць, Van Hool - 195, MAN - 64, Volkswagen - 63 та Volvo - 51.

Нагадаємо:

У 2023 році автопарк України поповнили понад 214 тис вживаних легковиків, що на 45% менше, ніж роком раніше.

Економічна правда