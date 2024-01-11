Попит на автобуси в Україні за рік зріс на третину – асоціація
Четвер, 11 січня 2024, 20:20 -
У 2023 році український автопарк поповнили 2770 автобусів (включно з мікроавтобусами) - це на 32% більше, ніж у 2022 році.
Про це повідомляє профілльна асоціація "Укравтопром".
За даними асоціації, кількість нової техніки в цьому обсязі становила 1701 одиницю (+86%), а вживаної, що була імпортованою з-за кордону, - 1069 (-10%).
Заначається, що торік найчастіше реєстрували (серед нових):
- Ataman – 520 штук;
- Citroen – 412;
- Etalon – 337;
- Ford – 132;
- ZAZ – 131.
А серед вживаних українці віддали перевагу: Mercedes-Benz - 296 одиниць, Van Hool - 195, MAN - 64, Volkswagen - 63 та Volvo - 51.
Нагадаємо:
У 2023 році автопарк України поповнили понад 214 тис вживаних легковиків, що на 45% менше, ніж роком раніше.
Економічна правда