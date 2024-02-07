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Сайт Міносвіти не працює через кібератаку росіян

Середа, 7 лютого 2024, 11:55 - Олексій Павлиш

Офіційний сайт Міністерства освіти та науки не працює внаслідок російської кібератаки.

Про це повідомила пресслужба відомства у Facebook.

"Працюємо над розв'язанням проблеми. Про відновлення роботи сайту повідомимо", - йдеться у повідомленні.

Міністр Оксен Лісовий уточнив, що йдеться про атаку російських хакерів. 

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Нагадаємо:

В Україні торік кількість кібератак зросла, порівняно з 2022 роком, на 15,9% до 2543 інцидентів.

Причиною збоїв у роботі сервісів "Нафтогазу", "Укрзалізниці", "Укрпошти", а також системи "Шлях" 25 січня стала масштабна кібератака на датацентр "Парковий".

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економічна правда

освіта кібератака хакери
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