Новини 5 лютого: БЕБ арештувало 700 млн "Космолоту", у січні Україна поставила рекорд експорту під час війни
Про інвестиційні гарантії. Європейська Комісія та Міжнародна фінансова корпорація Групи Світового банку (IFC) підписали гарантійну угоду про підтримку інвестицій, які допоможуть забезпечити інклюзивну та стійку реконструкцію в Україні.
Про арешт рахунків "Космолот". Бюро економічної безпеки арештувало 700 млн грн на рахунках однієї з найбільших в Україні гемблінгових компаній "Космолот", яку підозрюють в ухиленні від сплати 1,2 млрд грн податків.
Про російську нафту. Попри антиросійські санкції мільйони барелів палива з російської нафти все ще імпортуються до Великої Британії.
Про експорт морським шляхом. У січні 2024 року Україна вийшла на рекордний за час широкомасштабного вторгнення показник фізичних обсягів експорту - вітчизняні виробники експортували 12 млн тонн продукції.
Про законопроєкт щодо мобілізації. Європейська Бізнес Асоціація закликала Верховну Раду не ухвалювати урядовий законопроєкт №10449 щодо правил мобілізації без доопрацювань через низку суперечливих норм.
Про санкції. Європейська комісія не додасть жодних нових заборон на імпорт до свого наступного, 13-го пакету санкцій проти Росії.
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