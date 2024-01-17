Наглядова рада реформованого "Укроборонпрому" обрала голову

фото: УОП

Головою наглядової ради АТ "Українська оборонна промисловість" (УОП) 16 січня обрали Давіда Ломджарію, який є представником держави від Міністерства оборони України.

Про це повідомляє пресслужба УОП.

Заначається, що серед основних функцій голови наглядової ради: скликання засідання, організація плану роботи ради та контроль його виконання, утворення комітетів і координація їх діяльністі, підготовка річного звіту наглядової ради та інші повноваження, передбачені статутом та положенням про наглядову раду.

В УОП нагадали, що Ломджарія з лютого 2022 року є членом наглядової ради АТ "Укрзалізниця".

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"Давід Ломджарія має більш ніж 25-річний досвід успішної роботи з компаніями зі списку Fortune 500 та великими міжнародними фінансовими установами", - йдеться у повідомленні.

Раніше ЕП зазначала, що Ломджарія є виконавчим директором в "Iberia Group", керуючий партнер "Four Seas Trading" і голова наглядової ради "SunEnergy Bank" (всі ці компанії розташовані в Грузії).



Окрім призначення голови наглядової ради, також сформували комітети та затвердили графік проведення засідань у 2024 році.

Член член наглядової ради УОП Тимофій Милованов у кулуарах Українського Дому в Давосі уточнив, що в засіданні наглядової ради взяли участь усі п’ять її членів, пише "Інтерфакс-Україна".

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"Обрали склади комітетів: аудиторський, компенсаційний і стратегічний", - заначив Милованов.

Нагадаємо:

Кабмін на засіданні 29 грудня затвердив склад наглядової ради акціонерного товариства "Українська оборонна промисловість".

Окрім Ломджарії та Милованова (представник держави, квота Мінекономіки), який очолював раніше наглядову раду "Укроборонпрому", до нової наглядової ради також увійшли:

експрем'єр-міністр, голова наглядової ради ГО "Аеророзвідка Олексій Гончарук" (незалежний член),

колишній член наглядової ради "Укрексімбанку" та колишній член правління "Нафтогазу" Сергій Коновець (незалежний член);

президент і СЕО Оборонно-промислової коаліції Арізони (AZDIC) Лінді Сміт (представник держави, квота Мінстратегпрому).

Економічна правда