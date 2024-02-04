Продажі електромобілів в Німеччині можуть впасти на 14%

Getty Images

Німецькі амбіції щодо наповнення ринку електромобілі стикаються зі значними проблемами, потребуючи субсидування.

Про це повідомляє Bloomberg.

Попит на електромобілі у Німеччині не збігається з метою уряду, заповнити німецькі дороги 15 мільйонами електромобілів.

Після багатьох років стрімкого зростання продавати електромобілі стає дедалі важче. Щедрі державні стимули зникають в Європі, і все менше автомобілів підпадають під них у США.

Реклама:

За даними лобістської групи VDA, у Німеччині цього року продажі впадуть на 14% у відповідь на те, що уряд у грудні скоротив субсидії - це перше падіння з 2016 року.

Уряд бачить розвʼязання проблеми попиту у стимулюванні зарядної інфраструктури.

Проте, у жовтні 2022 року міністр транспорту та цифрової інфраструктури Німеччині розгорнув амбітну стратегію інвестування 6,3 млрд євро у загальнонаціональну інфраструктуру, яка збільшить кількість зарядних станцій у Німеччині до одного мільйона у 2030 році.

Реклама:

При цьому, станом на вересень 2023 року в Німеччині налічувалося лише близько 105 тис функціонуючих громадських зарядних станцій.

Іншою головною проблемою для поширення електромобілів є ціноутворення.

Станом на листопад лише близько 1 мільйона - або 2% всіх автомобілів - на німецьких дорогах були повністю електричними. Деякі аналітики вважають, що без подальших субсидій досягти мети до 2030 року буде складно.

Нагадаємо:

Німецькі автовиробники, такі, як BMW, Mercedes-Benz і Volkswagen не встигають за ринком електромобілів, втрачаючи прибутки, на фоні зростаючої азійської конкуренції.

У 2023 році автопарк України поповнили понад 17,2 тис гібридних легкових авто. Це на 55% більше, ніж роком раніше та на 8% менше порівняно з 2021 роком.