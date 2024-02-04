Після ліквідації наслідків обстрілів, на Дніпропетровщині частково порушувався рух потягів

Після ліквідації наслідків обстрілу Дніпропетровської області, з технічних причин вимикались дві повітряні лінії 150 Кв, що повпливало на рух потягів.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики.

Як зазначається, внаслідок технічних проблем, які виникли під час ліквідації наслідків обстрілу, без живлення залишився енерговузол: знеструмились декілька підстанцій НЕК "Укренерго" напругою 330 кВ.

На місцевій ТЕС аварійно відключився блок, знеструмились побутові споживачі.

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Також була знеструмлена залізниця, в результаті чого були тимчасові порушення руху потягів.

При цьому, у кривому Розі здебільшого відновили постачання електроенергії.

Однак, голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул повідомив, що попри відновлення енергопостачання, аварійні відключення все ще можливі.

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Нагадаємо:

Енергетики Кривого Рогу 3 лютого вводили графіки аварійних відключень за алгоритмом, що був під час блекаутів.