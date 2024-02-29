Новини 29 лютого: ІТ-Армія паралізувала роботу Mail.ru, Польща може запровадити ембарго на російські продукти
Про ІТ-Армію. Українська ІТ-Армія здійснила успішну атаку на найбільший інтернет-портал Росії Mail.ru, внаслідок чого безкоштовний сервіс електронної пошти на ньому був зупинений.
Про Польщу. Польща "ретельно" проаналізує наслідки рішення Латвії заборонити імпорт російських продуктів харчування і не виключає, що сама зробить відповідні кроки.
Про "транспортний безвіз". Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України домовилось з Міністерством транспорту та інфраструктури Туреччини про продовження лібералізації вантажних перевезень.
Про санкції. Уряд Нової Зеландії 29 лютого оголосив про розширення санкції проти Росії.
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