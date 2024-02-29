Цього року Мінфін залучив понад мільярд доларів фіндопомоги від партнерів

Міністерство фінансів України залучило 1,2 млрд доларів США грантів та пільгового фінансування від міжнародних партнерів у перші два місяці 2024 року.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів України.

Найбільшим донором у січні-лютому 2024 року стала Японія, яка надала 901 млн доларів у вигляді пільгового фінансування та грантів. Іншими значними донорами були Норвегія (295 млн доларів грантом) та Іспанія (3 млн доларів пільговим кредитом).

Вся отримана допомога була спрямована до держбюджету України через проекти Світового банку. Кошти використовуються для оплати праці працівників секторів освіти та охорони здоров’я, співробітників ДСНС, пенсійні виплати, гуманітарні потреби, а також забезпечення соціального захисту населення.

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Нагадаємо:

До держбюджету України надійшло 760 мільйонів доларів у вигляді гранту на безповоротній основі. Це другий транш в рамках Шостого додаткового фінансування проєкту Світового банку PEACE in Ukraine.

Цьогоріч Україна потребує близько 3 мільярдів доларів зовнішнього фінансування щомісяця.

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