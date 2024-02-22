Латвія забороняє імпорт сільськогосподарської продукції з Росії та Білорусі

Сейм Латвії затвердив поправки до закону "Про розвиток села і сільського господарства", які забороняють імпорт сільськогосподарської продукції з Росії та Білорусі.

Про це повідомляє Delfi.

Закон забороняє ввезення або імпорт сільськогосподарської та кормової продукції до Латвії з Росії та Білорусі, навіть якщо продукція цих країн ввозиться до Латвії з інших третіх країн.

Закон набере чинності після його проголошення президентом.

Реклама:

Заборона діятиме до 1 липня 2025 року, а потім може бути продовжена, якщо буде така необхідність.

Латвія, як країна, що межує з Росією, прагне до якнайшвидшого розриву економічних зв'язків з країною-агресором, щоб захистити свою безпеку. Ця ініціатива Латвії є додатковим елементом загальної політики санкцій Європейського Союзу.

Закон спрямований на те, щоб не дати державним бюджетам країн-агресорів та підприємствам цих країн отримати додаткові доходи від експорту своєї продукції до Латвії, тим самим сприяючи можливості продовження війни в Україні.

Реклама:

Заборона буде поширюватися на випуск продукції у вільний обіг, за винятком пропуску у вільний обіг з метою доставки продукції одержувачу в іншій країні-члені ЄС звільненої від податку на додану вартість.

Нагадаємо:

У жовтні 2023 року президент Латвії Едгардс Рінкевичс підтримав пропозицію міністра землеробства Арманда Краузе обговорити на рівні ЄС питання про обмеження імпорту російського зерна.