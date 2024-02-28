Кабмін зобов'язав 6 держкомпаній терміново сплатити до бюджету 50% дивідендів

Шість держкомпаній мають до 29 лютого 2024 року забезпечити авансове перерахування до держбюджету не менше ніж 50% річних дивідендів на державну частку від результатів госпдіяльності у 2023 році.

Таке розпорядження уряд затвердив 27 лютого, повідомляє пресслужба Мінекономіки.

Відповідне розпорядження щодо тих товариств, де Кабмін є органом управління, Уряд затвердив 27 лютого.

"Уряд, як акціонер, ухвалив рішення спрямувати у держбюджет частину дивідендів компаній, для яких він є органом управління. Це обумовлено необхідністю поповнення державного бюджету в умовах повномасштабної війни для фінансування видатків держави",- заявив заступник міністра економіки Олексій Соболев.

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Рішення стосується таких компаній: АТ "НАК "Нафтогаз України", АТ "Українська залізниця", а також - ПрАт "Укргідроенерго", АТ "Українські енергетичні машини", ПрАТ "Нижньодністровська ГЕС", АТ "Українська оборонна промисловість".

За даними Міністерства фінансів, це дозволить забезпечити надходження до державного бюджету у лютому на 3 млрд грн.

Нагадаємо:

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5 лютого 2024 року Кабінет Міністрів встановив для держпідприємств базовий норматив виплати дивідендів за 2023 рік на рівні 80%. Держпідприємства можуть прийняти рішення про виплату вищих дивідендів.

При цьому Кабмін також встановив індивідуальні ставки виплати дивідендів для низки держпідприємств. Так, ставка для УЗ - 50%.

Економічна правда