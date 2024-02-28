Кабмін зобов'язав 6 держкомпаній терміново сплатити до бюджету 50% дивідендів
Шість держкомпаній мають до 29 лютого 2024 року забезпечити авансове перерахування до держбюджету не менше ніж 50% річних дивідендів на державну частку від результатів госпдіяльності у 2023 році.
Таке розпорядження уряд затвердив 27 лютого, повідомляє пресслужба Мінекономіки.
Відповідне розпорядження щодо тих товариств, де Кабмін є органом управління, Уряд затвердив 27 лютого.
"Уряд, як акціонер, ухвалив рішення спрямувати у держбюджет частину дивідендів компаній, для яких він є органом управління. Це обумовлено необхідністю поповнення державного бюджету в умовах повномасштабної війни для фінансування видатків держави",- заявив заступник міністра економіки Олексій Соболев.
Рішення стосується таких компаній: АТ "НАК "Нафтогаз України", АТ "Українська залізниця", а також - ПрАт "Укргідроенерго", АТ "Українські енергетичні машини", ПрАТ "Нижньодністровська ГЕС", АТ "Українська оборонна промисловість".
За даними Міністерства фінансів, це дозволить забезпечити надходження до державного бюджету у лютому на 3 млрд грн.
Нагадаємо:
5 лютого 2024 року Кабінет Міністрів встановив для держпідприємств базовий норматив виплати дивідендів за 2023 рік на рівні 80%. Держпідприємства можуть прийняти рішення про виплату вищих дивідендів.
При цьому Кабмін також встановив індивідуальні ставки виплати дивідендів для низки держпідприємств. Так, ставка для УЗ - 50%.
Економічна правда