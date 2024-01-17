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"Укрнафта" показала суму сплачених у 2023 році податків

Середа, 17 січня 2024, 15:32 - Лія Ільченко

ПАТ "Укрнафта" за 2023 рік сплатила понад 25,7 млрд грн податків. 

Про це повідомив директор компанії Сергій Корецький.

"За 2023 рік "Укрнафта" сплатила понад 25,7 млрд гривень податків. Зокрема з них 4,36 млрд грн податку на прибуток. У перерахунку на кожного укрнафтівця - трохи більше 1,4 млн гривень", - наголосив Корецький.

"Укрнафта" - відповідальний бізнес, який сумлінно виконує свої зобов'язання перед державою", - додав він.

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Нагадуємо:

Фінплан "Укрнафти" на 2023 рік передбачав виплату державі 25 млрд грн податків (рента, податок на прибуток, ПДВ, оподаткування фонду оплати праці тощо).

Як повідомлялося, "Укрнафта" 2023 року збільшила видобуток нафти з конденсатом на 3% (на 39,9 тис. тонн) порівняно з 2022 роком - до 1 млн 409,9 тис. тонн, газу - на 5,8% (на 60,4 млн куб. м), до 1 млрд 97,4 млн куб. м.

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"Укрнафта" ставить стратегічною метою до 2027 року подвоїти видобуток нафти і природного газу до 3 млн тонн і 2 млрд куб. м відповідно.

"Укрнафта" - найбільша нафтовидобувна компанія України.

Найбільшим акціонером "Укрнафти" є НАК "Нафтогаз України" з часткою 50%+1 акція. 

У листопаді 2022 року ставка Верховного головнокомандувача ЗСУ ухвалила рішення про передачу державі частки корпоративних прав, що належали приватним власникам.

Укрнафта податки
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Економічна правда
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