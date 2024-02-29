У Литві розкритикували намір поляків заблокувати кордон через українське зерно

Запланована польськими фермерами блокада дороги на литовсько-польському кордоні може порушити принцип ЄС про вільне пересування товарів і людей.

Про це заявила міністр економіки та інновацій Литви Аушріне Армонайте, повідомляє LRT.

У п'ятницю польські фермери планують перекрити дорогу на колишньому прикордонному пункті пропуску Будзіско-Кальварія на тиждень. Вони "побоюються", що частина українського зерна, імпортованого в Литву, повертається до Польщі.

"Наскільки я розумію, потік людей не буде зупинений, але ми все ще є членами вільного Європейського Союзу, де рух товарів і людей має бути вільним. Будь-яке перешкоджання цьому руху потенційно може порушити свободу пересування", - заявила міністр.

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Армонайте зазначила, що вантажівки на кордоні будуть направлені на додаткові стоянки для перевірки, що може призвести до утворення черг.

Нагадаємо:

У п'ятницю польські фермери планують заблокувати контрольно-пропускний пункт на кордоні з Литвою. Вони зупинятимуть і перевірятимуть усі транспортні засоби, які можуть перевозити українське зерно.

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Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що Україна та Польща обговорюють тимчасове закриття кордону та припинення торгівлі.

Своєю чергою віцепрем’єр з відновлення - міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександр Кубраков відкинув цю інформацію.