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Одного з організаторів розкрадання 11 мільйонів УЗ взяли під варту

Вівторок, 27 лютого 2024, 20:39 - Анастасія Жарикова

Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду 27 лютого застосував запобіжний захід одному з керівників організованої групи, яка заволоділа понад 11 мільйонами гривень "Укрзалізниці".

Про це повідомляє пресслужба САП.

Зазначається, що суд частково задовольнив клопотання детективів НАБУ, погоджене прокурором САП, та застосував до підозрюваного запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 11 809 200 грн застави.

У випадку, якщо застава буде внесена, на особу будуть покладені відповідні процесуальні обов’язки.

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Нагадуємо:

Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура викрили організовану групу осіб на заволодінні 11,4 мільйона гривень АТ "Укрзалізниця".

корупція Укрзалізниця
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Економічна правда
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