Вартість біткоїна уперше з листопада 2021 року перевищила 59 тисяч доларів

Уперше з 20 листопада 2021 року вартість біткоїна перевищила 59 тис доларів. Станом на 11:47 за Києвом біткоїн торгувався на рівні 59 207 доларів.

Про це свідчать дані CoinDesk.

Біткоїн із початку 2024 року подорожчав більш ніж на 34%. Цьому сприяв запуск біткоїн-ETF, а також очікування майбутнього халвінгу - зменшення вдвічі винагороди майнерам за видобуток криптовалюти.

При цьому біткоїн різко подорожчав в останні дні: з 25 лютого він зріс у ціні більш ніж на 14%, із 51 772,9 дол.

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Як зазначає Bloomberg, підтримку найпопулярнішій криптовалюті надає попит на біткоїн-ETF.

Крім цього, додає агентство, біткоїн значно зріс у ціні після того, як після того, як виробник програмного забезпечення для бізнесу і великий криптоінвестор MicroStrategy розкрив інформацію про придбання приблизно 3000 біткоїнів на 155,4 млн дол.

Також на настрої інвесторів впливають очікування майбутнього халвінгу - скорочення швидкості генерування нових одиниць криптовалюти, під час якого розмір винагороди майнерам за видобутий блок зменшується вдвічі. Халвінг відбувається приблизно раз на чотири роки.

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Вартість біткоїна 2023 року зросла більш ніж на 150% на очікуваннях інвесторів, що Комісія з цінних паперів і бірж США (SEC) схвалить запуск біткоїну-ETF: дозвіл було надано 10 січня через 10 років відмов. Незважаючи на дозвіл на біткоїн-ETF, SEC не схвалює і не підтримує біткоїн, підкреслив голова комісії Гері Генслер.

Нагадаємо:

Криптовалютний ринок переживає значне зростання, адже його капіталізація сягнула 2 трильйонів доларів. Це сталося вперше за майже два роки, і основним фактором цього явища є зростання курсу Bitcoin.

У вівторок біткоїн досяг дворічного максимуму у 57 тисяч доларів на тлі ознак купівлі криптовалюти великими гравцями, в той час як Ethereum перевищив 3200 доларів уперше з 2022 року.

Економічна правда