Із "Київстару" йде директорка із корпоративних зв'язків

Анна Захараш Фото з її Facebook

Директорка з корпоративних зв'язків найбільшого українського мобільного оператора "Київстар" Анна Захараш залишила посаду.

Про це вона повідомила у Facebook.

Захараш, яка обіймала свою посаду протягом 7,5 років, зазначила, що попередила колег і команду про своє рішення ще наприкінці листопада 2023 року.

"Останні роки були настільки наповнені подіями, масштабними проєктами, кризами, нервами, що я майже не помітила як тотально виснажилась, а зрозуміла наслідки такого "забігу", вже дивлячись в білу стелю лікарняної палати. Осіннього теплого вечора я сиділа біля лікарні, в яку напередодні потрапила на кареті швидкої допомоги, вдихала смачне та трохи прохолодне повітря, і зрозуміла, що маю прийняти важке для себе рішення.

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Того вечора я вирішила піти з Київстар, мені потрібно зменщити навантаження та взяти час на відновлення", - пояснила вона причини звільнення.

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Нагадаємо:

Нідерландська компанія VEON - власник українського мобільного оператор "Київстар" - оголосила збитки від кібератаки та збою мережі у грудні 2023 року - майже 100 мільйонів доларів.

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Через півтора місяця після масштабної хакерської атаки з "Київстару" пішов директор з інформаційної безпеки Юрій Прокопенко, який працював у компанії майже вісім років.

Економічна правда