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У понеділок Україна продаватиме більше електрики, ніж купуватиме

Понеділок, 26 лютого 2024, 11:45 - Артур Крижний

Україна планує експортувати 2429 МВт-год електроенергії до п'яти європейських країн, що на 350 МВт-год більше, ніж буде імпортовано.

Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго". 

Експорт електрики протягом доби здійснюватиметься в Словаччину, Угорщину, Польщу, Румунію та Молдову. Загальний обсяг - 2429 МВт-год, з максимальною потужністю в окремі години до 200 МВт.

Імпорт електроенергії здійснюється в ранкові та вечірні години зі Словаччини, Угорщини, Польщі, Молдови, а також в денні та вечірні години з Румунії. Загальний обсяг - 2079 МВт-год, з максимальною потужністю в окремі години до 553 МВт. 

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Нагадаємо: 

НЕК "Укренерго" 22 лютого провело перші спільні аукціони з розподілу доступу до міждержавних інтерконекторів між Україною та Угорщиною на європейській універсальній платформі розподілу JAO.

У грудні 2023 року об’єднана Європейська мережа операторів систем передачі електроенергії (ENTSO-E) ухвалила рішення, яке дозволяє Україні імпортувати до 1,7 ГВт електроенергії з країн ЄС.

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Економічна правда
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