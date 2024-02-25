Поляки відновили протест на кордоні після паузи 24 лютого

Getty Images

25 лютого польські фермери відновили блокаду шести пунктів пропуску з Україною.

Про це повідомляє прессекретар Державної прикордонної служби Андрій Демченко.

Зазначають, що польські фермери відновили блокаду усіх пунктів пропуску з Україною, зокрема за напрямками: "Краківець", "Рава-Руська", "Ягодин", "Устилуг", "Угринів", "Шегині".

На перетин кордону чекають майже 2400 вантажівок.

Реклама:

Найбільша черга спостерігається на пунктах пропуску "Краківець-Корчова", "Рава-Руська-Хребенне" та "Ягодин-Дорогуськ"

24 лютого 2024 року в річницю повномасштабного вторгнення РФ на територію України, символічно польські протестувальники тимчасово зупинили блокування пункту пропуску "Зосін-Устилуг".

Андрій Демченко зазначив, що припинення блокування пункту пропуску "Зосін-Устилуг" не вплинуло глобально на ситуацію з перетином, адже цей пункт пропуску може пропускати виключно автомобілі, які важать менше як 7,5 тонн, що не дозволяє проїжджати великим вантажівкам.

Реклама:

Нагадаємо:

Близько 9 години ранку 24 лютого на польській залізничній станції "Дорогуськ" було пошкоджено український вагон з бобами.