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Поляки відновили протест на кордоні після паузи 24 лютого

Неділя, 25 лютого 2024, 11:38 - Економічна правда
 
Getty Images

25 лютого польські фермери відновили блокаду шести пунктів пропуску з Україною.

Про це повідомляє прессекретар Державної прикордонної служби Андрій Демченко.

Зазначають, що польські фермери відновили блокаду усіх пунктів пропуску з Україною, зокрема за напрямками: "Краківець", "Рава-Руська", "Ягодин", "Устилуг", "Угринів", "Шегині". 

На перетин кордону чекають майже 2400 вантажівок.

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Найбільша черга спостерігається на пунктах пропуску "Краківець-Корчова", "Рава-Руська-Хребенне" та "Ягодин-Дорогуськ"

24 лютого 2024 року в річницю повномасштабного вторгнення РФ на територію України, символічно польські протестувальники тимчасово зупинили блокування пункту пропуску "Зосін-Устилуг".

Андрій Демченко зазначив, що припинення блокування пункту пропуску "Зосін-Устилуг" не вплинуло глобально на ситуацію з перетином, адже цей пункт пропуску може пропускати виключно автомобілі, які важать менше як  7,5 тонн, що не дозволяє  проїжджати великим вантажівкам.

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Нагадаємо:

Близько 9 години ранку 24 лютого на польській залізничній станції "Дорогуськ" було пошкоджено український вагон з бобами.

Польща Україна експорт війна
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