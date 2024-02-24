Банки закликають Британію підготувати законодавство до можливої передачі російських активів

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Міжнародні банки, прагнучи уникнути юридичних проблем, закликають Британію встановити певні правові принципи перш ніж передавати заморожені російські кошти Україні.

Про це повідомляє Bloomberg.

Повна сума заморожений російських грошей у Великій Британії невідома, але дехто називає суму в 26 мільярдів фунтів активів Центробанку РФ.

Деякі банкіри та юристи у Великій Британії попереджають, що гучні конфіскації активів ризикують зашкодити репутації Лондона як міжнародного фінансового центру і можуть викликати питання щодо верховенства права.

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Пріоритетом для банків є певна форма правового захисту або відшкодування від будь-яких майбутніх позовів з боку Росії проти окремих фінансових установ, причетних до конфіскації активів, кажуть люди, знайомі з цим питанням.

Для упередження проблем, які можуть виникнути при відчуженні російських грошей на користь України, створюють альтернативні пропозиції.

Однією з них є випуск облігацій з використанням коштів як застави.

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Інший сценарій, який набув популярності серед банків і в ЄС, полягає в тому, щоб відокремити відсотки, нараховані на заарештовані активи, і передати їх Україні, залишивши самі активи недоторканими.

Цей сценарій вважається найбільш прийнятним для багатьох банкірів.

Фінансові установи заявили депутатам і державним службовцям, що будь-який крок щодо арешту грошей вимагатиме чіткого аудиторського сліду, щоб показати, що кошти йшли в Україну, і зробити процес надійним і прозорим.

Вони також закликали уряд врахувати будь-який тиск на банківську ліквідність, який може виникнути як через раптові вимоги про передачу готівки, так і через те, що інші іноземні інвестори, стурбовані арештом активів, вирішать забрати свої кошти.

Нагадаємо:

У міжнародному депозитарії Euroclear вважають, що використання заморожених активів РФ як застави для випуску боргових зобов'язань для України створить ризики для фінансової стабільності в Європі.

Міжнародний депозитарій Euroclear прозвітував про отримання близько 3 млрд євро відсоткового доходу від заморожених російських активів.