Банки закликають Британію підготувати законодавство до можливої передачі російських активів
Міжнародні банки, прагнучи уникнути юридичних проблем, закликають Британію встановити певні правові принципи перш ніж передавати заморожені російські кошти Україні.
Про це повідомляє Bloomberg.
Повна сума заморожений російських грошей у Великій Британії невідома, але дехто називає суму в 26 мільярдів фунтів активів Центробанку РФ.
Деякі банкіри та юристи у Великій Британії попереджають, що гучні конфіскації активів ризикують зашкодити репутації Лондона як міжнародного фінансового центру і можуть викликати питання щодо верховенства права.
Пріоритетом для банків є певна форма правового захисту або відшкодування від будь-яких майбутніх позовів з боку Росії проти окремих фінансових установ, причетних до конфіскації активів, кажуть люди, знайомі з цим питанням.
Для упередження проблем, які можуть виникнути при відчуженні російських грошей на користь України, створюють альтернативні пропозиції.
Однією з них є випуск облігацій з використанням коштів як застави.
Інший сценарій, який набув популярності серед банків і в ЄС, полягає в тому, щоб відокремити відсотки, нараховані на заарештовані активи, і передати їх Україні, залишивши самі активи недоторканими.
Цей сценарій вважається найбільш прийнятним для багатьох банкірів.
Фінансові установи заявили депутатам і державним службовцям, що будь-який крок щодо арешту грошей вимагатиме чіткого аудиторського сліду, щоб показати, що кошти йшли в Україну, і зробити процес надійним і прозорим.
Вони також закликали уряд врахувати будь-який тиск на банківську ліквідність, який може виникнути як через раптові вимоги про передачу готівки, так і через те, що інші іноземні інвестори, стурбовані арештом активів, вирішать забрати свої кошти.
Нагадаємо:
У міжнародному депозитарії Euroclear вважають, що використання заморожених активів РФ як застави для випуску боргових зобов'язань для України створить ризики для фінансової стабільності в Європі.
Міжнародний депозитарій Euroclear прозвітував про отримання близько 3 млрд євро відсоткового доходу від заморожених російських активів.