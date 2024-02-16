У Euroclear не підтримують ідею використати заморожені активи РФ на користь України

У міжнародному депозитарії Euroclear вважають, що використання заморожених активів РФ як застави для випуску боргових зобов'язань для України створить ризики для фінансової стабільності в Європі.

Про це заявила виконавча директорка Euroclear Лів Мостр в інтерв'ю Financial Times.

За її словами, що план, який обговорюється G7, буде "досить близьким до непрямого арешту" активів і поставить компанію під загрозу судових позовів.

Крім того, Мострі застерегла від пропозиції, висунутої Бельгією як компроміс між наполегливим прагненням США заарештувати відповідні активи та більш неохочою позицією Європи. Компроміс передбачав би використання активів як застави для залучення боргу і примушення Росії виплатити його пізніше, або, якщо вона цього не зробить, конфіскацію активів.

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"Використання активів, які вам не належать, в якості застави дуже схоже на непрямий арешт або зобов'язання щодо майбутнього арешту, що може мати такий самий вплив на ринки, як і прямий арешт", – зазначила Мострі.

Euroclear тримає близько 191 млрд євро, що належать російському центральному банку, більшу частину з 260 млрд євро суверенних активів, іммобілізованих за кордоном після повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

"Ми не розуміємо, як центральний російський банк може просто прийняти те, що активи були арештовані і що зобов'язання Euroclear перед ним припинили своє існування", - сказала вона.

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Однак виконавча директорка більш прихильно поставиться до окремих планів ЄС щодо використання прибутків, отриманих від цих активів, для допомоги Україні, вважаючи цей крок менш ризикованим, оскільки Euroclear не виплачує відсотки клієнтам, а прибутки "юридично належать Euroclear".

Нагадаємо:

Міжнародний депозитарій Euroclear прозвітував про отримання близько 3 млрд євро відсоткового доходу від заморожених російських активів.