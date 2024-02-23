Фонд держмайна залучить до бюджету понад 100 мільйонів з приватизації

Фонд держмайна провів два онлайн-аукціони в результаті яких буде приватизовано "Вінницький науково-дослідний та проектний інститут землеустрою" та "Закупнянський кар'єр". До держбюджету надійде 106,6 мільйона гривень.

Про це повідомляє пресслужба Фонду державного майна України.

Початкова сума продажу "Вінницького науково-дослідного та проектного інституту землеустрою" стартувала з 15,6 млн гривень. За актив змагалися 8 учасників. Результат – зростання вартості лота в 3,5 раза — до 54,6 млн гривень. Переможцю аукціону крім суми, визначеної за результатами торгів, необхідно сплатити борги підприємства у майже 5,4 млн гривень.

Стартова вартість "Закупнянського кар’єру" склала понад 15,8 млн гривень. Сума переможних ставок приватизаційного аукціону сягнула 52 млн гривень. За державний актив змагалися 5 потенційних покупців, а його вартість зросла в 3,5 раза. Підприємство має заборгованість у майже 5 млн гривень, яку має сплатити переможець торгів.

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Кошти від продажу держмайна поповнять державну казну, з якої фінансуються Збройні Сили України.

Нагадаємо:

Кабмін забрав у Міністерства оборони й передав в управління Фонду держмайна для приватизації тризірковий готель "Козацький", який знаходиться в центрі Києва на Майдані Незалежності.

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Раніше повідомлялося, що Фонд державного майна України (ФДМУ) з початку 2024 року провів 31 приватизаційний аукціон, на яких було реалізовано державних активів на 534 мільйони гривень.