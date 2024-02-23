Шурма про адмінпротокол НАЗК: "Юридично нікчемний документ"

Ростислав Шурма фото: еп

Заступник голови Офісу президента Ростислав Шурма назвав протокол про адміністративні правопорушення, яке склало стосовно нього Нацагентство з питань запобігання корупції (НАЗК), "юридично нікчемним документом".

Про це Шурма написав у Facebook.

"Сьогодні НАЗК спробувало зробити мені неприємну несподіванку. Я отримав від них так званий протокол, а насправді - юридично нікчемний документ. Здивувався тому, як поважний орган міг опуститися до таких дурниць.

За його словами, мета складання протоколу - "дискредитація мене як керівника та нанесення шкоди моїй діловій репутації".

Реклама:

"Я навіть не хочу витрачати час і не вважаю правильним виправдовуватися за нісенітниці, які там написані. Вже не раз подібні речі писали в замовних матеріалах.

Упевнений, що набір слів, написаних у цьому документі, неможливо захистити в жодному суді. А для того, щоб він набрав чинності НАЗК зобовʼязана захистити це в суді", - написав заступник голови ОП.

Читайте також: Енергетика Банкової. Для чого Офісу президента єдиний трейдер електроенергії

Реклама:

Головний з економіки в ОП Ростислав Шурма. Про бізнес брата, концентрацію державних активів та "хороших" бізнесменів

Нагадуємо:

Національне агентство з питань запобігання корупції склало протокол про адміністративні правопорушення стосовно заступника керівника ОП Ростислава Шурми у зв’язку з порушенням ним вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів.

Заступник голови ОП Ростислав Шурма в інтерв’ю ЕП раніше заявляв, що "Комітет з енергетики" був штабом, який був створений для реагування на кризову ситуацію, та відкинув мету контролю за профільними структурами в енергетиці. Він назвав свою діяльність у межах комітету координацією дій з суб’єктами в енергетиці.

У жовтні стало відомо, що Національне агентство з питань запобігання корупції розпочало перевірку наявності конфлікту інтересів при здійсненні службових повноважень заступником голови Офісу президента Ростиславом Шурмою.

Національне антикорупційне бюро відкрило кримінальне провадження щодо виплат за електроенергію з сонячних електростанцій, які розташовані на тимчасово окупованих територіях.

У провадженні фігурують п’ять фірм, якими за даними Bihus.Info володіють брат заступника керівника Офісу перзидента Ростислава Шурми Олег або наближені до посадовця особи.

Економічна правда