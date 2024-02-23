"Київстар" розпочав лабораторні випробування технології 5G

"Київстар" отримав дозвіл на початок тестування технологічного обладнання для організації 5G-зв'язку.

Відповідне рішення ухвалила Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв’язку (НКЕК).

"НКЕК розглянуто запит компанії Київстар стосовно випробування радіотехнології стандарту 5G та погоджено тестування базових станцій радіотехнології 5G за умов уникнення шкідливих завад, електромагнітних завад, ризику для здоров’я та безпеки людей та майна", – йдеться у повідомленні.

Як пояснили в НКЕК, нова технологія активно впроваджується в інших країнах та пропонує приватним користувачам та бізнесу значно вищу швидкість передачі даних, меншу затримку та більшу пропускну здатність, ніж 4G.

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Оператор заявив про проведення сертифікаційних випробувань ядра основної пакетної мережі vEPC (virtual Evolved Packet Core) для його використання в мережах архітектури 5G NSA (Non Stand Alone). Під час їх проведення, зокрема, перевіряли готовність ядра основної пакетної мережі vEPC до майбутнього швидкого розгортання мережі 5G з архітектурою NSA.

Нагадаємо:

У вересні минулого року у Міністерстві цифрової трансформації прогнозували запуск пілотної версії технології 5G вже у 2024 році.

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Також восени Україна підписала меморандум про співпрацю з Міністерством транспорту Латвії, щоб разом працювати над запуском 5G.

Кабінет Міністрів затвердив план розвитку технології 5G в Україні ще в пандемійному 2020 році.

Тоді у Мінцифри розраховували, що 2021 року вдасться розгорнути експериментальні зони з 5G, щоби протестувати технологію.