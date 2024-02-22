"Укрнафта" підвищила видобуток нафтової свердловини в 4 рази

Шляхом власних розробок "Укрнафта" підвищила видобуток свердловини в 4 рази - з 14,5 до 60 тонн нафти на добу.

Про це повідомляє пресслужба "Укрнафти".

Одна зі свердловин давала промисловий приплив у 22 тонни нафти на добу. Проте в процесі освоєння дебіт знижувався, поки не досяг 14,5 тонн на добу.

Гідродинамічні дослідження показали, що продуктивні пласти забруднені.

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Для збільшення продуктивності свердловини в січні провели її капітальний ремонт. Для очищення пластів від забруднення фахівці провели великооб’ємну кислотну обробку всього перфорованого розрізу.

"Після пуску в роботу отримано дебіт 60 тонн на добу практично безводної нафти", - зазначив директор ПАТ "Укрнафта" Сергій Корецький.

Нагадаємо:

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У лютому "Укрнафта" розпочала спорудження трьох свердловин на Заході України. Запланований початковий видобуток нафти - 80 тонн на добу.

Раніше "Укрнафта" почала готувати майданчик нової похило-скерованої свердловини на північному сході країни проєктною глибиною 3314 м.