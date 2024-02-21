У Goldman Sachs вважають акції Nvidia "найважливішими акціями" на Землі

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Торговий відділ Goldman Sachs Group у записці для клієнтів назвав акції Nvidia "найважливішим цінним папером на планеті Земля" на тлі її значного впливу на ШІ-індустрію.

Про це пише Bloomberg.

Зазначається, що 21 лютого Nvidia опублікує звіт за четвертий квартал фінансового 2024 року. Аналітики очікують, що виручка компанії збільшиться на 240% рік до року, до 20,6 млрд дол, пише CNBC з посиланням на дані LSEG.

При цьому чистий прибуток може зрости більш ніж у сім разів, з 1,41 млрд дол роком раніше до 10,5 млрд дол, вважають аналітики. Вони також очікують зростання бізнесу Nvidia для центрів обробки даних, до якого відносяться ШІ-чипи. За даними FactSet, аналітики прогнозують, що виручка підрозділу зросте до 17,06 млрд дол.

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Також аналітики припускають, що рух в акціях Nvidia може становити 11% як у бік падіння, так і в бік зростання.

"Компанія може струснути фінансові ринки з огляду на її значущий вплив на індекси та великі довгі позиції в акціях: Nvidia сама забезпечила третину приросту індексу Nasdaq 100 у 2024 році. Планка висока", - зазначив у записці фахівець із тактики Goldman Скотт Рубнер.

Трейдери готуються до великих коливань акцій після того, як вартість Nvidia потроїлася за останній рік завдяки ажіотажу в галузі штучного інтелекту, що підштовхнуло ширші ринки, зазначає Bloomberg.

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Нагадаємо:

Акції виробника чипів Nvidia замінили Tesla і стали найбільш торгованими на Волл-стріт.

Nvidia обігнала материнську компанію Google - Alphabet - і стала третьою найдорожчою компанією США відразу після того, як напередодні обігнала Amazon.

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Економічна правда