Поляки звинувачують український агрохолдинг МХП в руйнуванні ринку курятини

фото: МХП

Поляки звинувачують українську агрокомпанію МХП, яка отримала більше п’ятої частини кредитів від Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) у перенасиченні їхнього ринку українською курятиною.

Про це пише Financial Times.

З 2022 року ЄБРР виділив 890 млн дол кредиту українському агробізнесу — виробникам яєць, м'яса птиці та цукру, зокрема, найбільшій птахівничій компанії МХП. Вона отримала понад 20% всіх кредитів ЄБРР за останні два роки.

За словами польського опозиційного депутата Януша Ковальського, птахівництво в Польщі розвалюється, а українські компанії "збагачуються".

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Водночас виконавчий директор МХП Джон Річ не погодився, що бізнес компанії підриває виробництво в Польщі. На його думку, експорт МХП загалом не вплинув на ціни в ЄС, оскільки МХП по суті відібрала певну частку ринку в інших експортерів, замістивши їх.

Річ також додав, що у випадку, якщо ЄС відновить обмеження на імпорт української курятини, то МХП переорієнтує експорт на ринки Саудівської Аравії і інші, де попит зростає.

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