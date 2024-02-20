Поляки звинувачують український агрохолдинг МХП в руйнуванні ринку курятини
Поляки звинувачують українську агрокомпанію МХП, яка отримала більше п’ятої частини кредитів від Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) у перенасиченні їхнього ринку українською курятиною.
Про це пише Financial Times.
З 2022 року ЄБРР виділив 890 млн дол кредиту українському агробізнесу — виробникам яєць, м'яса птиці та цукру, зокрема, найбільшій птахівничій компанії МХП. Вона отримала понад 20% всіх кредитів ЄБРР за останні два роки.
За словами польського опозиційного депутата Януша Ковальського, птахівництво в Польщі розвалюється, а українські компанії "збагачуються".
Водночас виконавчий директор МХП Джон Річ не погодився, що бізнес компанії підриває виробництво в Польщі. На його думку, експорт МХП загалом не вплинув на ціни в ЄС, оскільки МХП по суті відібрала певну частку ринку в інших експортерів, замістивши їх.
Річ також додав, що у випадку, якщо ЄС відновить обмеження на імпорт української курятини, то МХП переорієнтує експорт на ринки Саудівської Аравії і інші, де попит зростає.
Читайте також: Як польська блокада вплинула на українську торгівлю
Нагадаємо:
У вівторок польські фермери посилили протести поблизу ПП "Медика-Шегині". Протестувальники перекрили залізницю та розсипали збіжжя з вантажного вагона на колії.
Польські фермери, які блокують рух поблизу пунктів пропуску з Україною, заявили про плани продовжити протест ще на місяць - до квітня.
Повідомлялось, що у разі, якщо кордон України з Польщею не буде деблокований до кінця місяця, бюджет країни може втратити 7,7 мільярда гривень.
ПрАТ "Українське Дунайське Пароплавство" (УДП) починає формувати контейнерні каравани для забезпечення альтернативного логістичного шляху через Дунай, в обхід заблокованого кордону на заході країни.