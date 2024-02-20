Intellias став резидентом Дія.City

Українська сервісна компанія Intellias приєдналась до спеціального правового режиму Дія.City

Про це повідомляє пресслужба Дія.City.

Зазначається, що Intellias розробляє програмне забезпечення, надає професійні сервіси та рішення для автомобільної галузі, навігаційних систем, фінансових та телекомунікаційних компаній. Клієнтами компанії є HERE Technologies, HelloFresh, TomTom, DKV Mobility, Travis Perkins, Swissquote та інші відомі бренди.

Наразі у компанії працює 3200 інженерів та інноваторів по всьому світу — від Європи та Близького Сходу — до Північної та Південної Америки. А віднедавна і в Індії.

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У 2023 році Intellias посіла 2-ге місце серед найбільших ІТ-сервісних компаній у рейтингу українських роботодавців. А також увійшла до списку найкращих сервісних ІТ-компаній світу, за версією The 2023 Global Outsourcing 100.

Нагадаємо:

За підсумками минулого року резиденти "Дія.City" сплатили до бюджету 8,5 мільярда гривень податків, порівняно з 4 мільярдами у 2022 році.

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До податкової та правової системи для технологічного бізнесу "Дія.City" вже приєдналися 600 українських і міжнародних компаній.